Tunisia: il presidente Saied riceve il nuovo capo del parlamento Bouderbala

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto ieri pomeriggio, presso il Palazzo di Cartagine, Ibrahim Bouderbala, il nuovo presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, e si è congratulato con lui per la sua elezione a capo della camera bassa del nuovo parlamento. Lo ha riferito la presidenza del governo, specificando che l'incontro ha riguardato "molti temi legati alla legislazione che il popolo attende, e alla responsabilità del rappresentante di fronte ai suoi elettori". Saied ha ribadito "che oggi stiamo conducendo una battaglia di liberazione nazionale, e che il nostro sacro dovere, in qualsiasi luogo, è quello di rispondere alle legittime esigenze del popolo in tutti i campi".(Tut)