Germania: intelligence, ambientalisti di Last Generation non sono estremisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), ossia l'agenzia di intelligence interna della Germania, non classifica per il momento il movimento ambientalista Last Generation come organizzazione estremista. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, il direttore del Bfv Thomas Haldenwang ha comunicato che, “attualmente” il servizio “non vede prove sufficienti per valutare il movimento per il clima Last Generation come estremista”. Secondo il funzionario, tale conclusione non è modificata dal fatto che attivisti del gruppo hanno a volte agito in modo criminale. Allo stesso tempo, Haldenwang ha sottolineato che il Bfv “osserva ogni giorno da vicino come si sta evolvendo la situazione”. Nella scorsa settimana, il settimanale “Der Spiegel” aveva rivelato che il servizio sta attualmente indagando sulla necessità di monitorare Last Generation e che, più di sei mesi fa, aveva avviato le valutazioni a tal fine. Al riguardo, Haldenwang ha affermato che gli è “vietato parlare dei casi di prova” all'attenzione del Bfv. Da mesi, diversi politici tedeschi criticano le azioni di Last Generation, dai blocchi della circolazione stradale allo spargimento di vernice o altri liquidi sulle opere d'arte nei musei. Ad esempio, il ministro Finanze Christian Lindner ha definito tali iniziative “estremamente pericolose”. (Geb)