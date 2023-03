Bulgaria-Romania: Iohannis incontra omologo Radev, focus su Partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma oggi la visita ufficiale del presidente della Romania, Klaus Iohannis, a Sofia, in Bulgaria, dove incontrerà l’omologo Rumen Radev. Come riferito dall’amministrazione presidenziale di Bucarest, al centro del colloquio ci sarà il rapporto bilaterale tra Romania e Bulgaria nell’ambito del Partneriato strategico. Iohannis e Radev firmeranno una dichiarazione congiunta per intensificare il dialogo politico, incentivare scambi economici e cooperazione transfrontaliera, migliorare la connettività delle infrastrutture, garantire la sicurezza energetica, promuovere progetti dedicati alla crescita della regione del Danubio e rafforzare la collaborazione nell’ambito della difesa. I due capi di Stato affronteranno anche il tema comune dell’adesione di Romania e Bulgaria a Schengen.(Rob)