Migranti: al via oggi a Roma la conferenza sulla narrazione delle migrazioni in Africa e in Europa

- Prende oggi il via a Roma la conferenza di due giorni “Migliorare la narrazione della migrazione nell’Africa centro-occidentale e in Europa”, con l’obiettivo di consolidare le esperienze e le buone pratiche nate negli anni nell'ambito della campagna informativa di sensibilizzazione “Aware Migrants” (2016-2023), ormai giunta a conclusione, e per costituire una rete di giornalisti di Africa ed Europa con due finalità: migliorare la conoscenza reciproca dei contesti nei Paesi di origine e di destinazione; abilitare una narrativa più informata, coerente e basata su prove sulle questioni relative alla migrazione. I lavori saranno aperti da Carla Di Quattro, capo dell’ufficio per le relazioni internazionali del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell’Interno, oltre che da Laurence Hart, direttore dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Italia e coordinatore per il Mediterraneo. Nel corso della conferenza saranno analizzati dati e i flussi dei migranti attraverso l'Africa occidentale, il Mediterraneo e la rotta Atlantica, analizzando il contesto migratorio negli ultimi anni e in particolare come sono cambiati i percorsi, i Paesi di origine, i profili dei migranti e i principali fattori di migrazione. Spazio anche alle vulnerabilità dei migranti e sugli strumenti di diritto internazionale e nazionale che vengono utilizzati nella gestione dei flussi e nell’attuazione delle politiche di protezione dei migranti, ma anche alle vittime del traffico umano, in particolare le donne vittime di tratta, ai minori non accompagnati e ai migranti vittime di torture e violazioni dei diritti umani. Di particolare interesse le testimonianze dei giornalisti di Paesi come la Mauritania e la Tunisia. Proprio quest'ultimo Paese, secondo i dati del Viminale visti da “Agenzia Nova”, è la prima nazione di partenza dei migranti – non solo tunisini ma soprattutto subsahariani - sbarcati irregolarmente in Italia da inizio anno. (Res)