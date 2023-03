Migranti: Regno Unito, studiosi criticano "approccio basato su deterrenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 300 esperti accademici in materia di flussi migratori hanno firmato una lettera congiunta indirizzata al governo per opporsi al disegno di legge sull'immigrazione clandestina del Regno Unito, sostenendo che tale proposta non è "adatta allo scopo" e non è "basata su prove, praticabile o legale ai sensi della legge sui diritti umani". Gli studiosi, per lo più provenienti da università britanniche, hanno avvertito che il disegno di legge non fermerà le piccole imbarcazioni che attraversano il Canale della Manica, anzi aumenterà "il rischio di morte" poiché i migranti saranno incanalati verso rotte più pericolosi. La lettera, che è stata pubblicata sul quotidiano "The Times", ha definito il disegno di legge "un approccio deterrente" da parte del governo in risposta all'attuale "crisi umanitaria marittima". (Rel)