Libia: recuperati tre corpi in nuove fosse comuni a Tarhuna

- L'Autorità generale per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse in Libia ha annunciato il recupero di tre corpi da due fosse comuni nella città di Tarhuna. Le salme sono state messe a disposizione del medico legale. Soltanto due giorni fa, 13 marzo, erano state scoperte due fosse comuni nelle zone di Salem Bin Ali e Saqyia, in seguito a una comunicazione ricevuta dall'Autorità di deterrenza per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Sale così a 333 corpi non identificati il numero totale di corpi riesumati in fosse comuni a Tarhuna.(Lit)