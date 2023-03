Cina: finanza, stretta regolatoria a carico degli investitori obbligazionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piattaforme cinesi per il trading obbligazionario come Queebee e DealingMatrix hanno smesso di fornire una serie di servizi agli investitori dopo aver ricevuto note dai regolatori finanziari del paese. Lo scrive il "South China Morning Post", secondo cui la stretta ha escluso gli investitori onshore da servizi di informazione finanziaria in tempo reale, costringendoli a rivolgersi a chat e gruppi sui social media per il trading. Secondo il quotidiano, il blocco dei servizi informativi segna un ulteriore irrigidimento regolatorio di Pechino sul settore, con ricadute sulle transazioni e la liquidità del mercato obbligazionario cinese da 21 mila miliardi di dollari. (Cip)