Ucraina: Beranger (Mbda), guerra è stato una "campanello d'allarme" per l'Europa

- La guerra in Ucraina ha rappresentato una "campanello d'allarme" per l'Europa. Lo ha detto Eric Beranger, amministratore delegato di Mbda, presentando i risultati del gruppo a Parigi. "Le importazioni europee, esclusa l'Ucraina, nel 2022 sono cresciute del 35 per cento", ha detto Beranger. Il dirigente ha ricordato che in Francia il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un budget da 430 miliardi di euro per la difesa mentre nel Regno Unito nei giorni scorsi è stato annunciato un aumento di 5 miliardi di sterline nella spesa militare. (Frp)