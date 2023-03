Kenya: ambasciatrice Usa incontra comunità Lgbtq dopo stretta del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Kenya, Meg Whitman, ha tenuto un incontro con la comunità Lgbtq nel Paese per mostrare il proprio sostegno dopo la stretta decisa dal governo di Nairobi la scorsa settimana. "Gli Stati Uniti promuovono con orgoglio gli sforzi per proteggere le persone Lgbtqi+ dalla discriminazione e dalla violenza e continueranno a difendere i diritti umani e l'uguaglianza", ha scritto su Twitter l'ambasciatrice Whitman. Si tratta di una posizione più forte rispetto alla sua precedente dichiarazione in cui affermava che gli Stati Uniti avrebbero "rispettato" il punto di vista del Kenya sui diritti dei gay, sebbene fosse diverso da quello del suo Paese. La scorsa settimana il ministero dell'Istruzione del Kenya ha annunciato un giro di vite sulle pratiche Lgbtq nelle scuole, che ha definito come "problemi" che rischiano di "infiltrarsi" nel sistema scolastico. La stretta, annunciata in Senato dal ministro dell'Istruzione Ezekiel Machogu, segue la sentenza con cui la Corte suprema ha di recente confermato il diritto di associazione delle realtà Lgbtq. Machogu ha precisato che l'esecutivo ha già formato un comitato per affrontare le questioni Lgbtq nelle scuole e ha suggerito che tra le sue funzioni potrebbe esserci quello di rivedere i testi in uso a scuola. "Questi sono problemi che non possiamo permettere che si infiltrino nelle nostre scuole", ha detto Machogu parlando della realtà omosessuale. (segue) (Res)