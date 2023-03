Kenya: ambasciatrice Usa incontra comunità Lgbtq dopo stretta del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema ha stabilito il mese scorso che il rifiuto di consentire alla comunità Lgbtq di registrare gruppi di pressione in Kenya viola il loro diritto di associazione, come previsto dalla Costituzione keniota. Tuttavia, la sentenza è stata accolta con le proteste del presidente William Ruto e dei leader religiosi in Kenya, e il procuratore generale ha affermato che il governo contesterà la sentenza della Corte, insistendo sul fatto che la questione debba essere oggetto di consultazioni pubbliche piuttosto che di tribunali. Dopo la sentenza, la first lady Rachel Ruto ha indetto una preghiera nazionale contro l'omosessualità nel Paese, affermando che il nucleo familiare è sotto attacco. “Non dovremmo nemmeno provare a parlare di Lgbtq. Questo è un dibattito che non dovremmo nemmeno avere nel nostro Paese perché accettarlo è come gettare la nostra morale nella pattumiera”, ha detto la first lady, citata dai media locali. La first lady ha quindi affermato che il Paese non può condonare la sentenza della Corte suprema del mese scorso che ha confermato il diritto di associazione della comunità Lgbtq. (Res)