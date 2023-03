Egitto: premier Madbouly, beni di consumo disponibili in quantità sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, ha rassicurato la popolazione affermando che il governo si impegna a fornire beni di consumo e che al momento le scorte “sono sufficienti per i prossimi sei mesi”. Pertanto, non è necessario fare una “corsa agli acquisti”. La dichiarazione è giunta nel corso dell’inaugurazione al Cairo della mostra Ahlan Ramadan, a cui hanno partecipato 400 espositori e rappresentanti delle principali aziende produttrici e fornitrici di prodotti alimentari. Madbouly ha fatto notare che la mostra include tutte le tipologie di merci, e che alcuni prodotti erano venduti a prezzi ridotti, con sconti fino al 50 per cento.(Cae)