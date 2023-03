Moldova: “Ard”, il piano della Russia per accrescere la propria influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Russia ha elaborato un piano per accrescere la propria influenza in Moldova, promuovendovi tendenze a sé favorevoli e ostacolandone l'avvicinamento all'Occidente. È quanto rivelato da un'inchiesta condotta dall'emittente radiotelevisiva "Ard" e dal quotidiano "Sueddeutsche Zeitung" con collettivi di giornalisti di Ucraina, Polonia e Bielorussia. In particolare, nell'estate del 2021, il Cremlino ha redatto documento strategico per la promozione di tendenze filorusse in Moldova. Allo stesso tempo, il piano prevede di impedire l'avvicinamento del Paese all'Occidente, sul piano sia economico sia sociale. In questa prospettiva, uno degli obiettivi principali della Russia per i prossimi dieci anni è "contrastare i tentativi di attori esterni di interferire negli affari interni" nell'ex repubblica sovietica. Come nota "Ard", il riferimento è alla Nato e Mosca mira a evitare che la propria posizione in Moldova venga indebolita. Allo stesso, il Cremlino pare voler fornire assistenza al Paese quando si tratta di una sua "possibile partecipazione" a organizzazioni "dominate dalla Russia". Nello specifico, secondo il documento della presidenza russa, si tratta dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) e dell'Unione economica eurasiatica (Eaeu).