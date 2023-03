Moldova: “Ard”, il piano della Russia per accrescere la propria influenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, deve essere sostenuto il “sentimento filorusso” tra le élite della Moldova, mentre Mosca intende sfruttare l'interesse del Paese per “il mercato di vendita russo” come come mezzo di pressione economica”. L'obiettivo è far sì che il governo di Chisinau “non danneggi gli interessi russi nella regione”. Per accrescere la propria influenza in Moldova, il Cremlino intende ricorrere anche all'istruzione. Per esempio, “l'apprendimento a distanza in russo” verrà ampliato per gli studenti moldavi e le università russe dovrebbero aprire sedi nell'ex repubblica sovietica. Secondo il documento del Cremlino, entro il 2030, in questo Paese si creerà un “atteggiamento negativo nei confronti della Nato” nella società e negli ambienti politici”. In questo contesto, per allora dovrebbe essere assicurata “un'ampia presenza di media russi” in Moldova. Come nota “Ard”, con l'invasione russa dell'Ucraina, paiono farsi più concreti i piani del Cremlino per la Moldova, con Mosca che potrebbe sfruttare la questione della regione separatista della Transnistria per un intervento. (Geb)