Egitto-Malta: ministero Esteri egiziano ospita consultazioni politiche, focus su cooperazione

- Il ministero degli Affari esteri dell’Egitto ha ospitato un nuovo ciclo di consultazioni politiche con Malta, guidati, da parte egiziana, dall'ambasciatore Ihab Nasr, viceministro degli Esteri per gli Affari europei, e, da parte maltese, da Christopher Cutajar, segretario permanente del ministero degli Affari esteri. Lo hanno riferito i media egiziani specificando che le consultazioni hanno riguardato "i quadri di cooperazione bilaterale tra i due Paesi a livello politico, economico e culturale e i meccanismi per rafforzarla". Le parti hanno convenuto sull'importanza di lavorare per aumentare il volume degli investimenti e degli scambi commerciali "in linea con il livello di coordinamento e comprensione politica esistente". Le discussioni hanno riguardato anche questioni internazionali di interesse comune, tra cui i risultati della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite Cop27, ospitata da Sharm el Sheikh nel novembre 2022. Egitto e Malta hanno anche discusso del tema dell'immigrazione irregolare, e dell'importanza del coordinamento e della collaborazione tra tutte le parti interessate. L’approccio da adottare, secondo le due parti, non dovrebbe limitarsi a far fronte alle cause apparenti, ma dovrebbe estendersi ai problemi alla radice. Infine, i colloqui hanno riguardato la situazione nella regione araba e gli ultimi sviluppi nel processo di pace tra israeliani e palestinesi, con un focus sugli sforzi profusi dall'Egitto per raggiungere la sicurezza e la stabilità e la sua visione riguardo ai recenti sviluppi in Libia, Sudan e Siria.(Cae)