Malesia: Giornata contro l’islamofobia, premier auspica collaborazione internazionale

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, nella Giornata internazionale per combattere l’islamofobia, respinge ogni atto di violenza a sfondo religioso e dichiara che il suo governo è pronto a collaborare in modo costruttivo con la comunità internazionale. Lo si legge in un comunicato dell’ufficio del premier. “Questo non è un giorno da celebrare, ma un giorno per aumentare la consapevolezza della comunità mondiale e della necessità di agire per combattere l’islamofobia”, dichiara Anwar. Il leader di Kuala Lumpur, inoltre, in vista del Ramadan, esorta i fedeli alla moderazione e a celebrare il mese sacro respingendo le ideologie estremiste.(Fim)