Ucraina: primo ministro lettone afferma necessità per Kiev di aderire a Ue e Nato

- L'Ucraina, una volta che terminerà il conflitto con la Russia, dovrà poter aderire all'Unione europea e alla Nato in modo da prevenire un'altra guerra. E' quanto si legge in una lettera del primo ministro della Lettonia, Arturs Krisjanis Karins, pubblicata sul quotidiano britannico "Financial Times". Interrogandosi sul futuro e su quale sarà il posto dell'Ucraina in Europa, Karins ha affermato: "Durante quest'anno, anche se le ostilità continuano, dobbiamo aprire formalmente i negoziati di adesione all'Ue dell'Ucraina". Questo, secondo il primo ministro lettone, è necessario per tre motivi. "Primo, perché ciò contribuirà a rafforzare il morale e la determinazione dell'esercito e del popolo ucraini a non cedere all'aggressione russa. In secondo luogo, l'apertura dei negoziati rafforzerà lo scopo e il ritmo delle riforme necessarie che l'Ucraina, proprio come qualsiasi altro Paese candidato, deve affrontare per procedere verso l'adesione all'Ue. E in terzo luogo, il risultato di una proposta di successo dell'Ue da parte dell'Ucraina aggiungerà il necessario vigore e il potenziale economico al nostro mercato unico", ha spiegato Karins, aggiungendo che si tratterebbe di "una vittoria a 360 gradi". (segue) (Rel)