Ucraina: primo ministro lettone afferma necessità per Kiev di aderire a Ue e Nato (2)

- Il primo ministro lettone continua poi spiegando la necessità per Kiev di aderire alla Nato, nonostante ora come ora nessuno prenderebbe seriamente in considerazione l'incorporazione dell'Ucraina. "L'unica opzione per garantire che la Russia possa essere tenuta sotto controllo è che l'Ucraina,. una volta liberata, aderisca pienamente alla Nato, insieme a tutte le garanzie di sicurezza implicite", ha detto Karins, secondo cui tali garanzie saranno importanti non solo per l'Ucraina, ma per tutta l'Europa. "Non possiamo aspettarci che la leadership russa cambi rotta in tempi brevi", ha aggiunto il premier lettone, "ma possiamo garantire che, quali che siano le sue intenzioni, non possa iniziare una nuova guerra contro i suoi vicini europei". (Rel)