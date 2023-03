Kenya-Italia: oggi Mattarella a Malindi, visiterà centro spaziale Broglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Prosegue la visita del presidente Sergio Mattarella in Kenya, dove oggi è atteso a Malindi insieme alla figlia Laura e visiterà il centro spaziale "Luigi Broglio". Qui sarà ricevuto dal presidente dell'Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia, dal ministro della Difesa keniota Aden Bare Duale e dal presidente dell'Agenzia spaziale del Kenya, il generale James Aruasa. Dopo il rientro a Nairobi, in programma nel pomeriggio, Mattarella è atteso alla residenza dell'ambasciatore d'Italia e farà un saluto al personale della rappresentanza prima di incontrare la comunità italiana residente in Kenya. Seguirà la cena offerta dall'ambasciata d'Italia in onore dell’ospite. (segue) (Res)