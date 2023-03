Camera: oggi question time con il presidente del Consiglio Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 15 marzo alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, risponde a interrogazioni sulla vicenda della segnalazione alle autorità italiane di un'imbarcazione carica di migranti al largo delle coste libiche nella notte tra il 10 e l'11 marzo 2023 (Magi - + Europa); sulla strategia del governo per il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'Unione europea e sull'utilizzo delle centrali nucleari da fissione (Bonelli – Avs); sulla ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (Marattin – Azione-Iv-Re); sulle iniziative a favore della filiera dell'automotive nell'ambito del processo di transizione ecologica, al fine di garantire la produzione nazionale e la tutela dei livelli occupazionali (Foti – Fd'I); sulle iniziative volte a prevedere un contributo di solidarietà a carico del settore bancario, in relazione all'aumento dei tassi di interesse e ai relativi effetti su famiglie e imprese (Silvestri – M5s); sulle iniziative, anche a livello europeo, volte a contrastare l'attività criminale dedita al traffico di migranti e ad avviare un processo di immigrazione regolare ed ordinata (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sulle iniziative volte a destinare maggiori risorse finanziarie a favore degli enti locali, con particolare riferimento ai comuni capoluogo di provincia, al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste dal Pnrr (Molinari– Lega); sulla posizione del governo sul salario minimo legale e su ulteriori misure atte a incrementare le garanzie per i lavoratori (Schlein – Pd-Idp); sugli intendimenti del governo in materia fiscale, al fine di una riduzione strutturale della tassazione a carico di imprese e contribuenti (Cattaneo – FI-Ppe). (Com)