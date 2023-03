Ucraina: Michel, lavoriamo a piano estone invio munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea lavora alla proposta dell'Estonia sulla fornitura di munizioni all'Ucraina. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di un intervento alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "La sconfitta per l'Ucraina non è un'opzione. Per avere la pace dobbiamo rafforzare la nostra difesa e le nostre capacità industriali. Questo è urgentemente necessario per supportare l'Ucraina", ha detto Michel. "Negli ultimi mesi, le forze russe hanno sparato tra i 20 mila e i 50 mila proiettili di artiglieria al giorno. L'Ucraina ha bisogno di munizioni per difendersi, ed è per questo che abbiamo lavorato sulla proposta della prima ministra estone, Kaja Kallas, per organizzare ordini all'ingrosso per sostenere il ritmo delle nostre consegne ai nostri amici ucraini", ha aggiunto il presidente. (Beb)