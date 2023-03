© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, in Veneto, sono stati registrati 588 nuovi positivi e due decessi. Il numero di vittime sale con questo dato a 16.708 da inizio pandemia. Per quel che riguarda i ricoveri ospedalieri i dati si mantengono stabili come nei bollettini di questo periodo: nei reparti non gravi sono ricoverati 893 (-2) pazienti, mentre in terapia intensiva il numero si è attestato a 26 (-1). (Rev)