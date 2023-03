Taiwan: ministro Esteri Wu, Honduras “non cada nella trappola della Cina”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Honduras consideri “attentamente” la decisione di troncare le relazioni diplomatiche con Taiwan e “non cada nella trappola della Cina”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, dopo che la presidente dell’Honduras, Xiomara Castro, ha annunciato su Twitter di aver dato mandato al ministro degli Esteri, Eduardo Reina, di attivare la procedura che prevede il riconoscimento diplomatico della Cina. Ad esprimere “profonda preoccupazione” per le parole di Castro è stato anche il ministero degli Esteri taiwanese, che in un comunicato diramato stamattina ha nuovamente accusato la Cina di voler “comprimere lo spazio internazionale” dell’isola. “Il nostro Paese ha chiarito più volte all'Honduras che Taiwan è un partner di cooperazione sincero e affidabile", evidenzia la nota in risposta alle dichiarazioni di Castro, che interpreta l'iniziativa come funzionale a "realizzare il piano del governo per espandere i confini" dell'Honduras. (segue) (Cip)