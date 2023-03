Libia: Saif al Islam Gheddafi incontra il capo della commissione per la Comunicazione politica del parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza libica Saif al Islam Gheddafi, ha discusso con il capo della commissione per la Comunicazione politica della Camera dei rappresentanti, Fathallah al Saiti, degli ultimi sviluppi sulla scena politica in Libia e dei modi per sostenere lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari. Una fonte vicina a Saif Gheddafi citata dal portale d'informazione "Afrigate" ha confermato che l'incontro si inserisce nell'ambito delle operazioni di comunicazione svolte da Al Saiti, nella sua qualità di capo della commissione per la comunicazione politica del parlamento, al fine di risolvere lo stallo politico nel Paese. Secondo fonti stampa, l'incontro si è incentrato sull'unificazione degli sforzi politici delle varie correnti nazionali, sottolineando la necessità dello svolgimento di elezioni presidenziali e parlamentari, senza esclusione o emarginazione, e di dare al popolo l'opportunità di prendere le proprie decisioni senza guida o restrizione, e stabilire una legislazione che soddisfi tutte le parti.(Lit)