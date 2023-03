Ucraina: Michel, lavoriamo per la pace ma da Russia nessun segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha mai smesso di provocare un'intensificazione della guerra in Ucraina. "Vorremmo vedere un'escalation verso la pace". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di un intervento alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Basterebbe la sola decisione, da parte dell'aggressore, di impegnarsi nella pace, di mettere a tacere le armi e di ritirare le proprie truppe dietro i confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina. Purtroppo, non vediamo alcun segnale dal Cremlino in questa direzione", ha detto. "Per questo, continuiamo a combattere la battaglia per la pace, la battaglia diplomatica. Sosteniamo la formula della pace giusta proposta dal presidente Zelensky, che si basa sulla Carta delle Nazioni Unite e sul rispetto del diritto internazionale, e stiamo lavorando duramente per riunire la comunità internazionale dietro gli sforzi per la pace, come abbiamo fatto in occasione del voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che chiedeva il ritiro delle forze russe dal territorio dell'Ucraina", ha aggiunto Michel. (Beb)