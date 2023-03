Libia: inviato Onu incontra l’ambasciatore del Qatar, ribadito sostegno a percorso politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Qatar a Tripoli, Khaled al Dosari, ha ribadito il sostegno del suo Paese alla missione dell'inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, durante il loro incontro al fine di far avanzare il processo politico e far raggiungere la stabilità. Lo ha riferito l'ambasciata del Qatar, affermando che Dosari ha elogiato gli sforzi che sta compiendo Bathily per risolvere le divergenze tra le parti libiche. Al Dosari ha ribadito "il sostegno del Qatar al percorso politico libico, alle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza e a tutte le soluzioni pacifiche che preservano l'unità, la stabilità e la sovranità della Libia, e realizzano le aspirazioni del suo popolo per lo sviluppo e la prosperità". (Lit)