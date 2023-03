Giappone: governatore banca centrale uscente difende politiche di stimolo, "mezzo successo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore uscente della Banca del Giappone (BoJ), Haruhiko Kuroda, ha difeso le politiche di stimolo ultra-espansive adottate nel corso dei suoi dieci anni alla guida della banca centrale giapponese: il "bazooka" della BoJ, ha affermato il governatore uscente, è riuscito almeno in parte a far uscire la terza economia mondiale dalla sua pluridecennale stagnazione deflattiva. "E' stato significativo e ha avuto un certo effetto", ha dichiarato Kuroda nel corso di una audizione parlamentare. "Da solo, però, questo non basta a conseguire il nostro obiettivo di inflazione strutturale al 2 per cento. In questo senso, la nostra politica è stata un mezzo successo". (segue) (Git)