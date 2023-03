Giappone: governatore banca centrale uscente difende politiche di stimolo, "mezzo successo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lunga stagione di politiche monetarie ultra-espansive guidata dalla banca centrale del Giappone è stata una scelta obbligata, dettata da una serie di shock esterni. Lo ha dichiarato alla fine del mese scorso il governatore in pectore della Banca del Giappone (BoJ), Kazuo Ueda, che assumerà la carica il prossimo aprile. Durante una audizione di fronte al consiglio direttivo della Camera bassa della Dieta, Ueda ha dichiarato che sotto la sua guida la BoJ assumerà misure per correggere gli effetti negativi della politica monetaria ultra-espansiva tutt'ora perseguita dalla terza economia mondiale. Parlando delle prospettive per i prossimi cinque anni, il funzionario ha spiegato che "nonostante il tasso d'inflazione sottostante abbia iniziato ad aumentare, non possiamo (ancora) dire con sicurezza se raggiungerà o meno il 2 per cento. Se non raggiungerà una fase del 2 per cento, credo sarà mia responsabilità assicurare che la normalizzazione (della politica monetaria) venga effettuata nei tempi opportuni". (segue) (Git)