Vietnam: banca centrale taglia i tassi in risposta a crisi bancarie negli Usa

- La banca centrale del Vietnam ha annunciato oggi il taglio di una serie di tassi di riferimento per aumentare la liquidità a sostegno dell'economia. La decisione a sorpresa, assunta in risposta alla crisi delle banche regionali negli Stati Uniti, potrebbe anticipare interventi analoghi da parte di altre banche di emissione asiatiche. Il taglio dei tassi di riferimento in Vietnam inverte una tendenza che durava da ottobre 2020. L'ultimo aumento dei tassi da parte della banca centrale vietnamita risale a ottobre dello scorso anno. Secondo la banca, il taglio dei tassi è possibile anche perché l'inflazione nel Vietnam è ora sotto controllo: il tasso medio di inflazione nei primi due mesi del 2023 è stato del 4,6 per cento annuo, un dato superiore di un decimo di punto all'obiettivo ufficiale, ma a febbraio l'inflazione è stata del 4,3 per cento. (segue) (Fim)