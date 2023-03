Corea del Sud-Giappone: visita Yoon a Tokyo non si concluderà con una dichiarazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, e il primo ministro giapponese Fumio Kishida, terranno una conferenza stampa venerdì, al termine della visita di Yoon in Giappone, ma non diffonderanno alcuna dichiarazione congiunta. Lo ha riferito oggi un funzionario anonimo dell'ufficio di presidenza sudcoreano citato dal quotidiano "Korea Herald". Secondo l'ufficio, "durante l'incontro tra i leader dei due Paesi non ci sarà abbastanza tempo per riassumere le rispettive posizioni e curare il testo di una dichiarazione congiunta". (segue) (Git)