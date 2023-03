Terrorismo: Iraq, le forze di sicurezza uccidono tre terroristi a nord di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza irachene hanno ucciso tre terroristi, membri dello Stato islamico (Is), a nord della capitale Baghdad, nel distretto di Tarmiya, nel corso di un’operazione “di qualità” svolta grazie alle informazioni fornite dai servizi di intelligence. Lo ha riferito il portavoce del comandante in capo delle forze armate, maggiore generale Yahya Rasool, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. Stando a quanto aggiunge l’agenzia di stampa “Shafaq”, l’uccisione dei militanti jihadisti è avvenuta a seguito di un’imboscata delle forze di sicurezza in un nascondiglio, a cui hanno fatto seguito scontri che hanno provocato il ferimento di un agente, poi trasferito in ospedale. (segue) (Res)