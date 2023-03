Migranti: Lollobrigida, impossibile accogliere tutti, serve forte azione di contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia continuerà ad accogliere chi fugge da guerre, grazie a strumenti come l’asilo politico, ma non potrà accettare tutti gli arrivi: è necessaria una forte azione di contenimento. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Come sempre abbiamo fatto, e ce ne dà atto anche l’Europa oggi con la commissaria Johansson, continueremo a fare di tutto per salvare vite. E ad accogliere chi fugge dalle guerre, con l’asilo politico. Ma nei numeri di chi arriva, questi sono l’8-10 per cento. Gli altri vengono per motivazioni pur comprensibili, ma non è possibile accoglierli tutti”, ha spiegato il ministro. “Serve una forte azione di contenimento. E assieme dobbiamo in tempi brevi siglare patti di collaborazione con più Paesi di provenienza dei migranti perché lì, sul posto, vengano formati ai lavori che qui sono richiesti. Lavori che non sono affatto poco dignitosi, come alcuni percettori di Reddito di cittadinanza fanno credere, rifiutandoli. Io come ministro sono fiero della nuova norma contro il caporalato che punisce chi sfrutta i lavoratori, quasi sempre immigrati, a volte trattandoli da schiavi. Vogliamo cittadini integrati, non di serie B”, ha aggiunto Lollobrigida. (segue) (Res)