Migranti: Lollobrigida, impossibile accogliere tutti, serve forte azione di contenimento (2)

- Il ministro parla poi di come arriverà questa forza lavoro e da chi sarà effettivamente composta. “Pensiamo a decreti di durata di tre anni — anche per evitare il caos dei click-day — per far arrivare personale già formato e con conoscenze basilari della nostra lingua in modo che possano integrarsi subito e che la loro formazione non pesi così tanto sui datori di lavoro da spingerli a decentrare le loro attività direttamente all’estero”, ha detto Lollobrigida. “È impossibile accogliere tutti e non avverrebbe in modo dignitoso. Una parte finirebbe per forza nelle mani della criminalità: non è un caso se gli stranieri sul nostro territorio sono circa l’8,5 per cento e nelle nostre carceri sono invece oltre il 31 per cento. Quindi, vanno aiutati i Paesi d’origine a trasformare le loro economie in loco. È il grande piano Mattei a cui pensiamo, ed è l’impegno che tutta l’Europa deve assumersi”, ha aggiunto il ministro. (Res)