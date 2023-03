Edilizia: Pichetto su direttiva Ue "case green", norma troppo rigida, va rivista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttiva europea sulle cosiddette “case green” comporterebbe la necessità di portare circa 5,1 milioni abitazioni in classe F entro il 2030 e altre 11,1 milioni in classe D al 2033: un intervento che costerebbe cifre astronomiche. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un’intervista al “Corriere della Sera” in cui promette battaglia per modificare la direttiva sulle case green dopo il primo voto positivo del Parlamento europeo avvenuto ieri. “Nessuno mette in dubbio l’obiettivo al 2050 ma si deve procedere per gradi. Devono essere gli Stati nazionali a valutare il percorso da seguire rispetto al patrimonio immobiliare di ogni Paese. E va fatta una valutazione rispetto ai numeri. Se con il Superbonus, spendendo 110 miliardi, siamo riusciti a intervenire su 360 mila immobili, quanto servirebbe per intervenire entro il 2030 su quasi 15 milioni di unità immobiliari? Si tratterebbe di cifre astronomiche che non possono permettersi né lo Stato né le famiglie italiane”, ha detto il ministro. Pichetto ricorda che alla riunione del Consiglio Ue energia del 25 ottobre aveva “espresso parere favorevole a condizione di prevedere al 2033 e al 2040 dei punti di controllo sulla base di un percorso lineare di decarbonizzazione da raggiungere entro il 2050. La direttiva della Commissione non è condivisibile per i vincoli perentori che impone. Ancora di meno è accettabile la posizione approvata dal Parlamento europeo, che la irrigidisce ancora di più, ponendo addirittura vincoli individuali sulle proprietà”. (segue) (Res)