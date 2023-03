Edilizia: Pichetto su direttiva Ue "case green", norma troppo rigida, va rivista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro, data “l’impossibilità di rispettare i vincoli prospettati”, il rischio ulteriore è una svalutazione del patrimonio immobiliare nazionale. “L’Italia farebbe fatica a ratificare una direttiva di questo genere. Ma io sono un europeista convinto e sono fiducioso che si troverà un accordo”, ha detto Pichetto. L’obiettivo del governo, ha aggiunto il ministro, è favorire una transizione ecologica in Italia. “È interesse del Paese avere delle case migliori per gli italiani, ma partendo dallo stato attuale, dalla peculiarità italiana in base alla quale la casa è sempre stata il frutto del risparmio delle famiglie e in modo particolare delle famiglie meno agiate, che avevano come obiettivo la proprietà della casa per sé e per i figli. Tutto questo va accompagnato”, ha detto Pichetto. (Res)