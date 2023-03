Corea del Sud: Covid, governo revocherà obbligo mascherina sui mezzi pubblici lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi pubblici in vigore in Corea del Sud decadrà lunedì 20 marzo, ponendo fine così a un'altra delle misure varate dal governo di quel Paese nel 2020 per far fronte alla pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il viceministro dell'Interno, Han Chang-seob. "Il governo revocherà l'obbligo delle mascherine anche sui mezzi pubblici dal 20 marzo, inclusi autobus e metropolitane", ha detto il ministro. Il provvedimento varrà anche per i il trasporto aereo. (Git)