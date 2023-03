Credito: Gros Pietro (Intesa) su caso Svb, banche italiane sono solide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fallimento di Silicon Valley Bank (Svb) è un caso marginale dovuto a inefficienza della gestione dei rischi e insufficienza della vigilanza. Lo ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros Pietro a “La Stampa”. “È anzitutto il frutto di una scelta politica di Donald Trump, quella di innalzare la soglia prevista per le ‘not significant banks’, le banche non strettamente sorvegliate. La Silicon Valley Bank era fra queste. Così si è permessa una serie di errori gestionali che hanno portato al crac”, ha detto Gros-Pietro. Quando parla di errori gestionali, il presidente del Cda di Intesa si riferisce al concentrarsi su un unico settore, cioè la Silicon Valley. “Oggi è un comparto in difficoltà, dove i licenziamenti sono migliaia. Certo l’high-tech ha tuttora un brillante futuro, ma una banca specializzata su un solo comparto corre grandi rischi. Oltretutto, per buona parte del 2022 la Svb non aveva nemmeno un responsabile dei rischi. In sostanza, il primo errore è stata l’assenza della vigilanza”, ha detto Gros Pietro. (segue) (Res)