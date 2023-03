Credito: Gros Pietro (Intesa) su caso Svb, banche italiane sono solide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cda di Intesa Sanpaolo, tuttavia, ritiene che non vi siano rischi di contagio o di effetti che si riverberino sull’Europa e l’Italia come nel caso di Lehman Brothers. “Assolutamente no. Non è sistemica. Lehman aveva una ragnatela di crediti e debiti che coinvolgeva l’America e l’Europa. Allora le banche italiane prestavano più denaro di quello che raccoglievano. Il margine mancante lo coprivano sul mercato interbancario americano. Quando questo si è chiuso, dopo il crac Lehman, le banche italiane rimasero prive di una parte della provvista, il che ha portato - fra l’altro – alla restrizione del credito. Svb non ha nessuna possibilità di creare crisi sistemica in Usa o Europa”, ha spiegato Gros Pietro. (Res)