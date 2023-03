Malesia: ex premier Mahathir torna in campo con piattaforma anti-corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Malesia Mahathir Mohamad vuole assemblare una coalizione politica imperniata sulla lotta alla corruzione. L'ex premier 97enne lo ha annunciato in una intervista al quotidiano "Nikkei", confermando di aver recentemente aderito al piccolo partito politico Parti Bumiputera Perkasa Malayisia, meglio noto come "Putra". Mahathir, che dopo la sconfitta subita alle ultime elezioni politiche in Malesia era parso concludere la sua lunghissima carriera politica, è invece tornato in attività nelle ultime settimane: aderire a Putra è stato "un modo per darmi una piattaforma. Vogliamo raccogliere persone impegnate contro la corruzione e presentarci come un gruppo", ha affermato l'ex capo del governo, pochi giorni dopo l'arresto per corruzione dell'ex premier Muyiddin Yassin, che era succeduto proprio a Mahathir alla guida del governo malesiano nel 2020. "Se a Putra si uniranno altri partiti politici, Ong e individui, potremmo essere in grado di presentarci (...) non come Putra, ma come un gruppo di persone preoccupate per la situazione del Paese", ha dichiarato Mahathir, confermando l'intenzione di assemblare una coalizione che partecipi alle prossime elezioni presidenziali, pur senza candidarsi in prima persona. L'ex premier 97enne Mahathir ha guidato la Malesia come primo ministro per una lunga stagione, dal 1981 al 2003, e di nuovo tra il 2018 e il 2020, prima di una crisi politica che ha portato al governo l'ex alleato Muhyiddin. (segue) (Fim)