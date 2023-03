Roma: Ferro, troppi omicidi dall'inizio dell'anno, più fondi alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre omicidi in pochi giorni e sette dall’inizio dell’anno a Roma: fatti che destano preoccupazione e impongono lo stanziamento di più fondi per garantire la sicurezza. E’ quanto affermato dal sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, in un’intervista a “Il Messagero”. “È evidente che i sette omicidi avvenuti in città dall’inizio dell’anno destano preoccupazione”, ma non per questo è necessario lanciare un allarme violenza, secondo il sottosegretario. “Certamente da parte del governo c’è grande attenzione rispetto alle dinamiche criminali che interessano la capitale. Come tutte le grandi metropoli, Roma è una realtà complessa, con un territorio vasto, sacche di disagio sociale, interessi economici, un enorme mercato della droga. Ma non descriverei una situazione fuori controllo perché, in base alle statistiche, Roma resta una delle capitali europee più sicure”, ha detto Ferro. Secondo il sottosegretario bisogna comunque alzare la guardia. “Alcuni degli ultimi agguati, per le modalità di esecuzione e per i profili delle vittime, potrebbero far pensare a dei regolamenti di conti nell’ambito di contesti criminali. E il fatto che le indagini sull’ultimo omicidio siano coordinate dalla Procura distrettuale antimafia lascia immaginare che il livello interessato non sia quello del semplice spaccio da strada. D’altro canto, è noto che la criminalità organizza ha interessi anche su Roma e sul suo hinterland, legati soprattutto al controllo del traffico di droga”, ha detto Ferro. (segue) (Res)