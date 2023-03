Roma: Ferro, troppi omicidi dall'inizio dell'anno, più fondi alla sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare la criminalità organizzata il sottosegretario promette più fondi e annuncia che sarà “aumentata per il 2023 l’assegnazione del Fondo per la sicurezza urbana di oltre 2milioni di euro destinato a Roma, per un totale di oltre 6,5 milioni di euro. Sempre alla Capitale viene inoltre assegnato un milione di euro dal Fondo unico Giustizia e 100 mila euro dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione per misure in favore dei senza tetto o di altre categorie fragili”. Per garantire la sicurezza della capitale sarà necessario nominare rapidamente un nuovo prefetto, dopo che Bruno Frattasi è stato nominato alla guida dell’Agenzia per la cybersicurezza (Acn). “Il prefetto Frattasi ha lavorato molto bene a Palazzo Valentini e sono certa che saprà fare altrettanto all’Acn, alla direzione della quale è stato nominato solo nell’ultimo Cdm, pochi giorni fa. Roma è al centro dell’azione di Governo e i fatti lo dimostrano. La Prefettura di Roma avrà certamente al più presto una guida di grande competenza e autorevolezza”, ha aggiunto il sottosegretario. (Res)