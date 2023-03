Corea del Sud-Giappone: Yoon auspica relazioni "improntate al futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, auspica che la sua visita ufficiale a Tokyo, in programma domani, possa segnare l'inizio di una nuova stagione di relazioni e cooperazione "incentrate al futuro". Il capo dello Stato coreano lo ha dichiarato in una intervista scritta all'agenzia di stampa giapponese "Kyodo", alla vigilia della visita ufficiale. Il governo sudcoreano intende "attuare fedelmente" la soluzione diplomatica annunciata all'inizio di questo mese per superare la disputa storica riguardante lo sfruttamento del lavoro coreano durante la seconda guerra mondiale. Nell'intervista, Yoon ha dichiarato che la sua visita a Tokyo - la prima di un capo dello Stato coreano in Giappone da circa quattro anni a questa parte - costituisce di per sé "un importante passo avanti" per le relazioni bilaterali. Quanto ai futuri incontri con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, Yoon ha dichiarato di voler intrattenere un dialogo "ogni qual volta sarà necessario, senza restrizioni formali e di tempo". (segue) (Git)