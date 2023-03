Usa: militare trovato senza vita nel parcheggio del Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo senza vita di un militare statunitense è stato rinvenuto ieri nel parcheggio del Pentagono. Lo ha reso noto il dipartimento della Difesa Usa, secondo cui "attorno alle 15:30 (ora locale) il Centro operazioni del Pentagono ha ricevuto una chiamata chiedendo assistenza sanitaria per un membro del servizio militare". Funzionari della polizia del Pentagono intervenuti in risposta alla richiesta hanno constatato il decesso del militare, che si trovava apparentemente all'interno del suo autoveicolo. Per il momento le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli in merito all'incidente, in merito al quale è stata avviata un'indagine. (Was)