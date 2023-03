Usa: estrazione petrolifera in Alaska, ambientalisti fanno causa all'amministrazione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei organizzazioni ambientaliste hanno intentato causa ieri contro l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo la decisione di quest'ultima di approvare il progetto "Willow" di ConocoPhillips per l'estrazione petrolifera in Alaska. Le attività di estrazione petrolifera autorizzate dal governo interesseranno il North Slope, una delle ultime aree "vergini" del Paese. Secondo i gruppi ambientalisti, il governo Usa ha ignorato le ricadute del progetto sull'ambiente, su territori utilizzati dai nativi dell'Alaska e su specie minacciate come gli orsi polari. Secondo gli ambientalisti, inoltre, l'Ufficio federale della gestione del territorio ha violato le norme ambientali in vigore nel Paese, ignorando la valutazione di potenziali siti alternativi per le attività estrattive. (segue) (Was)