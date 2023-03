Usa: estrazione petrolifera in Alaska, ambientalisti fanno causa all'amministrazione Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha approvato lunedì il controverso progetto di estrazione petrolifera noto come “Willow”, in Alaska. Il progetto, presentato dalla società petrolifera ConocoPhillips consentirà l’estrazione di 629 milioni di barili di petrolio nel corso dei prossimi 30 anni. Nell’annuncio, il dipartimento dell’Interno ha spiegato di non avere acconsentito a tutte le richieste avanzate dall’azienda texana, che inizialmente ha domandato di avviare le attività di estrazione in un totale di cinque siti. Il governo ne ha invece approvati tre, in modo da ridurre l’impatto ambientale del progetto sull’ecosistema della regione. In uno studio, il dipartimento dell'Interno ha stimato che Willow contribuirà alla produzione di 276 milioni di tonnellate metriche di anidride carbonica nel corso di 30 anni: meno dell’un per cento delle emissioni annuali registrate negli Stati Uniti nel 2019. (Was)