Usa: nuovo "fiume atmosferico" investe la California, previsti allagamenti e danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La California è stata investita nelle scorse ore da un nuovo "fiume atmosferico", che ha portato su quello Stato Usa piogge torrenziali e nevicate, causando allagamenti e danni alla trasmissione di energia elettrica. Il Servizio meteorologico nazionale ha diramato per la giornata di oggi decine di allerte in diverse località dello Stato dorato, e paventato "alluvioni catastrofiche". Dallo scorso dicembre la California è stata investita da almeno 11 "fiumi atmosferici" accompagnati da fenomeni meteorologici estremi. (Was)