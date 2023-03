Honduras: governo avvia procedura per troncare le relazioni con Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, ha confermato l'intenzione del suo governo di perseguire relazioni diplomatiche ufficiali con la Cina, troncando di conseguenza i rapporti formali con Taiwan. In un messaggio pubblicato su Twitter, Castro ha annunciato di aver ordinato al ministero degli Esteri di avviare il processo per il riconoscimento della Repubblica Popolare Cinese, in linea con una promessa elettorale formulata nel 2021. L'iniziativa - ha scritto il capo dello Stato - servirà a "realizzare il piano del governo per espandere i confini" dell'Honduras. Una volta formalizzata, la decisione priverà Taiwan di un altro alleato, riducendo la lista dei suoi formali partner diplomatici a soli 13 Paesi. In risposta all'annuncio della presidente Castro, il ministero degli Esteri di Taiwan ha ribadito l'accusa alla Cina di voler "comprimere lo spazio internazionale" dell'Isola, e ha sollecitato l'Honduras a "non cadere nella trappola della Cina". "Il nostro Paese ha chiarito più volte all'Honduras che Taiwan è un partner di cooperazione sincero e affidabile", ha affermato il ministero in una nota. (Res)