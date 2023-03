Usa-Russia: incidente Mar Nero, Pentagono accusa caccia russi di manovre pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il drone statunitense MQ-9 Reaper precipitato ieri durante una missione sul Mar Nero non è stato attivamente abbattuto, ma ha subito danni a causa di una manovra "pericolosa e non professionale" da parte di velivoli da combattimento russi. Lo ha dichiarato il generale James B. Hecker, comandante delle Forze aeree statunitensi in Europa e Africa. Secondo l'ufficiale, il drone è stato intercettato da due caccia Su-27 russi, come già accaduto in più occasioni sul Mar Nero nei mesi scorsi. Ieri, però, uno dei caccia avrebbe scaricato carburante contro il drone e ne avrebbe urtato l'elica, causandone lo schianto. "Il nostro velivolo MQ-9 stava effettuando operazioni di routine nello spazio aereo internazionale, quando è stato intercettato e urtato da un aereo russo, che ha causato lo schianto e la perdita completa dell'MQ-9", ha dichiarato Hecker, aggiungendo che "questa manovra pericolosa e non professionale da parte dei russi ha anzi quasi causato lo schianto di entrambi i velivoli". Le dinamiche ricostruite dal generale Usa delineano il primo contatto fisico diretto tra velivoli militari statunitensi e russi dall'inizio del conflitto in Ucraina. Il governo statunitense ha accusato le forze aeree russe di azioni "sconsiderate, dannose per l'ambiente e non professionali". (segue) (Was)