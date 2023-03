Sri Lanka: sindacati in sciopero contro l'accordo di salvataggio con l'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dello Sri Lanka hanno indetto scioperi oggi per protestare contro il forte aumento della pressione fiscale anticipato dal governo di quel Paese, al fine di rientrare nelle condizioni per un salvataggio finanziario da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi). Gli scioperi hanno comportato interruzioni dei servizi di trasporto pubblico, la chiusura di reparti ospedalieri e la cancellazione di esami scolastici. I massicci scioperi sono in corso nonostante un divieto varato lo scorso febbraio dal presidente Ranil Wickremesinghe, e la minaccia per i partecipanti allo sciopero di perdere il loro posto di lavoro. Alla mobilitazione dei sindacati si è unita quella dei liberi professionisti, che contestano a loro volta il forte aumento della pressione fiscale subito da gennaio. Il portavoce del governo, Bandula Gunawardana, ha avvertito che "chiunque violi l'ordinanza sui servizi essenziali dovrà affrontare la piena forza della legge". I sindacati, invece, hanno affermato che la mobilitazione proseguirà sino a quando il governo farà un passo indietro sulle nuove tasse, da cui però dipende l'accesso a un pacchetto da 2,9 miliardi di dollari dell'Fmi. (segue) (Inn)