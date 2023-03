Sri Lanka: sindacati in sciopero contro l'accordo di salvataggio con l'Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Sri Lanka sta per ricevere "notizie molto positive" dal Fondo monetario internazionale (Fmi) in merito al programma di aiuti da 2,9 miliardi di dollari negoziato da Colombo. Lo ha dichiarato il 7 marzo il sottosegretario delle Finanze singalese, Shehan Semasinghe. "Il programma dell'Fmi è essenziale per noi, e lo Sri Lanka ha lavorato molto duramente sin dallo scorso settembre per ottenerlo", ha affermato il funzionario. Secondo una fonte governativa citata da "Channel News Asia", la Export-Import Bank of China (EximBank) - uno dei principali creditori internazionali dello Sri Lanka - ha scritto al Fondo sostenendo il programma di ristrutturazione del debito del Paese. (segue) (Inn)