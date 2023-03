Usa: Biden annuncia nuovo ordine esecutivo per il controllo delle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un ordine esecutivo per rafforzare i controlli e i requisiti necessari per vendere, acquistare e conservare armi da fuoco. Parlando a Monterey Park, in California, dove a gennaio un uomo ha sparato sulla folla durante le celebrazioni del Capodanno lunare, uccidendo undici persone, il presidente Usa ha parlato di “una tragedia che ha lasciato il segno nell’anima del nostro Paese: alle famiglie delle vittime voglio ricordare che non siete da soli, e che oggi siamo qui per prendere provvedimenti concreti”. Ricordando la legge bipartisan sul controllo delle armi, approvata l’anno scorso, Biden ha affermato che “oggi annunciamo un nuovo ordine esecutivo che accelererà ulteriormente il nostro lavoro, teso a salvare vite”. In particolare, il provvedimento rafforza i controlli sulla vendita e l’acquisto di armi da fuoco, chiedendo a tutte le agenzie federali di prendere misure tese a sensibilizzare il pubblico sull’argomento. (Was)